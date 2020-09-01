TFF Olağan Genel Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili ibra edildi.

01.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili ibra edildi.

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Ankara'da JW Marriott Hotel'de düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulunun aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar çıktı.

Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı.