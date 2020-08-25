TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

25.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:28

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

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TFF'den yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında MHK Başkan ve üyelerinin belirlendiği belirtildi.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda üyeler ise şunlar:

Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü.