TFF Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.
25.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:28
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.
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TFF'den yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında MHK Başkan ve üyelerinin belirlendiği belirtildi.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda üyeler ise şunlar:
Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü.