TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
TFF'den Nihat Özdemir'in ameliyatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir.
29.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:40
TFF'den Nihat Özdemir'in ameliyatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir.
Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz.
Türkiye Futbol Federasyonu"