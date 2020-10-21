TFF 1. Lig 7. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig 6. hafta puan durumu

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig 6. hafta karşılaşmaları 22 Ekim 2020 Perşembe günü Menemen Spor ile Bursaspor oyunuyla tamamlanmış olacak. Puan tablosunda ise Ankara Keçiörengücü takımı 13 puan ile ilk sırada yer alıyor. TFF 1. Lig puan durumu haberimizde.

TFF 1. LİG 7. HAFTA MAÇLARI, HAKEMLERİ

24 Ekim Cumartesi

Ümraniye - Altınordu: 13.30 - Caner Ak

Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü: 19.00 - Çağdaş Altay

25 Ekim Pazar

Ankaraspor - Balıkesirspor: 13.30 - Yiğit Arslan

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Adana Demirspor: 13.30 - Emre Kargın

İstanbulspor - Eskişehirspor: 16.00 - Cihan Aydın

Adanaspor - Tuzlaspor: 16.00 - Direnç Tonusluoğlu

Altay - Giresunspor: 19.00 - Sarper Barış Saka

Beypiliç Boluspor - Menemen Spor: 19.00 - Murat Erdoğan

Akhisarspor - Bursaspor: 19.00 - Abdullah Buğra Taşkınsoy

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

1. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - 13

2. İSTANBULSPOR A.Ş. - 12

3. TUZLASPOR A.Ş. - 11

4. YILPORT SAMSUNSPOR - 11

5. GİRESUNSPOR - 11

6. ALTAY - 10

7. ADANASPOR A.Ş. - 9

8. ALTINORDU - 9

9. ADANA DEMİRSPOR - 8

10. BURSASPOR - 7

11. BALIKESİRSPOR - 6

12. AKHİSARSPOR - 5

13. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - 5

14. ÜMRANİYESPOR - 4

15. ANKARASPOR - 4

16. ESKİŞEHİRSPOR - 3

17. MENEMEN SPOR - 2

18. BEYPİLİÇ BOLUSPOR - 1