TFF 1. Lig 7. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig 6. hafta puan durumu
TFF 1. Lig 7. hafta hakemleri de belli oldu. Lig'de henüz 6. hafta maçları tamamlanmadı ancak TFF 1. Lig puan durumu araştırılıyor. 7. hafta, Ümraniyespor - Altınordu karşılaşmasıyla başlayacak. İşte, 2020-2021 TFF 1. Lig 7. hafta maçları ve hakemleri...
Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig 6. hafta karşılaşmaları 22 Ekim 2020 Perşembe günü Menemen Spor ile Bursaspor oyunuyla tamamlanmış olacak. Puan tablosunda ise Ankara Keçiörengücü takımı 13 puan ile ilk sırada yer alıyor. TFF 1. Lig puan durumu haberimizde.
TFF 1. LİG 7. HAFTA MAÇLARI, HAKEMLERİ
24 Ekim Cumartesi
Ümraniye - Altınordu: 13.30 - Caner Ak
Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü: 19.00 - Çağdaş Altay
25 Ekim Pazar
Ankaraspor - Balıkesirspor: 13.30 - Yiğit Arslan
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Adana Demirspor: 13.30 - Emre Kargın
İstanbulspor - Eskişehirspor: 16.00 - Cihan Aydın
Adanaspor - Tuzlaspor: 16.00 - Direnç Tonusluoğlu
Altay - Giresunspor: 19.00 - Sarper Barış Saka
Beypiliç Boluspor - Menemen Spor: 19.00 - Murat Erdoğan
Akhisarspor - Bursaspor: 19.00 - Abdullah Buğra Taşkınsoy
TFF 1. LİG PUAN DURUMU
1. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - 13
2. İSTANBULSPOR A.Ş. - 12
3. TUZLASPOR A.Ş. - 11
4. YILPORT SAMSUNSPOR - 11
5. GİRESUNSPOR - 11
6. ALTAY - 10
7. ADANASPOR A.Ş. - 9
8. ALTINORDU - 9
9. ADANA DEMİRSPOR - 8
10. BURSASPOR - 7
11. BALIKESİRSPOR - 6
12. AKHİSARSPOR - 5
13. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - 5
14. ÜMRANİYESPOR - 4
15. ANKARASPOR - 4
16. ESKİŞEHİRSPOR - 3
17. MENEMEN SPOR - 2
18. BEYPİLİÇ BOLUSPOR - 1