TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un sezonun bitmesine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

01.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:37

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un sezonun bitmesine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

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Ligde 15. sırada yer alan Boluspor, konuk ettiği lider Hatayspor'u 1-0 yenerek puanını 30'a çıkartırken, 17. sıradaki Adanaspor ile arasındaki puan farkını da 9 yaptı.

İkili averajda da Boluspor'un gerisinde yer alan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından lige veda eden ikinci ekip oldu.

Adanaspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele verecek.