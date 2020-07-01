TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un sezonun bitmesine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Ligde 15. sırada yer alan Boluspor, konuk ettiği lider Hatayspor'u 1-0 yenerek puanını 30'a çıkartırken, 17. sıradaki Adanaspor ile arasındaki puan farkını da 9 yaptı.

İkili averajda da Boluspor'un gerisinde yer alan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından lige veda eden ikinci ekip oldu.

Adanaspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele verecek.