Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zamana kadar okunur? Kurban Bayramı tekbiri okunuşu

Kurban Bayramı boyunca farz namazlardan sonra okunan Teşrik tekbirleri ne zaman başlayacak ve ne zamana kadar çekilecek tüm detaylar haberimizde...

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı Arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazının sonuna kadar farz namazların ardından söylenir. Teşrik tekbiri sesli olarak yapılır ve segah tekbirdir. Cemaatle kılınan namazlarda müezzin yüksek sesle, yalnız kılınan namazlarda ise kişi kendi duyabilceği alçak ses ile bu tekbiri getirir. Segâh makamındaki tekbiri Buhurizade Mustafa Çelebi (Itri) bestelemiştir.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU NASILDIR?

Teşrik Tekbiri şu şekilde okunur:

Allahu ekber, Allahu ekber

La ilahe illallahu vallahu ekber

Allahu ekber ve lillahil hamd

TEŞRİK TEKBİRİ ARAPÇA YAZILIŞI

TEŞRİK TEKBİRİ TÜRKÇE MEALİ

Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir.

Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah herşeyden yücedir.

Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Teşrik Tekbiri Kurban Bayramı Arefe gününün sabah namazında başlar . Yani 30 Temmuz 2020 Perşembe günü sabah namazıyla birlikte teşrik tekbirleri okunmaya başlar. Farz namazlardan sonra cemaatle sesli şekilde okunur. Eğer tek namaz kılınıyorsa tek kişinin de düşük sesle çekmesi gerekmektedir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMANA KADAR OKUNUR?