Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber!

Tesla Slim uygulması ile spor yapmadan bölgesel yağlarınızdan ve kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Sadece 2 seansta inceltme etkisi yaratan Tesla slim, kilo problemi yaşayanlar için uygulanmaya başladı.

SADECE 20 DAKİKA YETERLİ

Zayıflama ve Kozmoloji Uzmanı Meltem Şarkışlalı'nın İstanbul'da Şişli ve Ataşehir'deki şubelerinde hizmete sunduğu Tesla Slim ile aylarca spor salonlarında ter dökmeden yada bıçak altına yatmak zorunda kalmadan sadece 20 dakikada karın kasına sahip olabilirsiniz. Efor sarf etmeden tek seansta 20 bin adet mekik etkisi yaratan Tesla Slim yorulmadan, ağrısız ve acısız zayıflamaya olanak sağlıyor.

YOĞUN BİR EGZERSİZ HİSSİ VERİYOR

Uygulama yalnızca 20 dakikada kaslarınızın çalışmasını sağlayarak, yoğun bir egzersiz yapıyormuş hissi veriyor ve kas gelişimi sağlayıp yağ yakımı yapıyor. Gelişmiş teknoloji sayesinde çok vakit harcamadan, yorulmadan sadece masaj koltuğuna uzanarak spor yapmış etkisi yaratıp kasları çalıştırabiliyor.

2 SEANSTA YAĞ YAKIMI VE SIKILAŞMA

Tesla Slim uygulaması vücutta uygulanan bölgelerde yağ hücrelerini harekete geçirirken bölgedeki kasları da uyararak kan dolaşımını artırıyor ve kalori yakımı başlıyor. İki seansta sarkmadan sıkılaşarak incelme sağlayıp aynı zamanda da kilo kaybına katkı sağlıyor.

OBEZİTE İLE SAVAŞIYOR, HER YAŞA UYGULANIYOR

Tesla Slim aynı zamanda çağımızın hastalığı olan obezite ile de savaşta büyük etki yaratıyor. 10 yaşından başlayarak 75 yaşındaki bireylere kadar uygulanabilen bu sistem zayıflamak isteyenlere yorulmadan, acı çekmeden kısa sürede sonuç alınmasına olanak sağlıyor.

Almanya'da yapılan klinik testlerde Tesla Slim uygulaması ile kas kütlesinde yüzde 68 artış sağlanırken yüzde 76'ya kadar yağ kaybı sağlandığı görülmüştür.

SARKMALARA VE GEVŞEMELERE KESİN ÇÖZÜM

Vücutta zamanla yer çekimine maruz kalarak vücudumuzda sarkmalar, dokuda yumuşama,gevşeme ve kas zayıflığı görülen bölgeler olabiliyor. Tesla Slim ile deforme olan bölgelerde toparlanmalar ve aynı zamanda yağ yakımı da sağlanarak fit bir görünüme sahip olmak mümkün.

İNCE BİR GÖRÜNÜM SAĞLIYOR

Tesla Slim; bölgesel incelme, zayıflama, cilt sıkılaştırma ve selülitler için tercih ediliyor. Karın bölgesi, basen, kol ve bacak bölgelerini güçlendirmek, yağ yakımı ile birlikte ince bir görünüm sağlamak, bu bölgelerdeki sarkmaları engellemek ve sıkı bir popo ile karın kaslarına sahip olmak isteyenlerin de ilk tercihi arasında yer alıyor.

Tesla Slim şimdi Zayıflama ve Kozmoloji Uzmanı Meltem Şarkışlalı' nın İstanbul' da Şişli ve Ataşehir' deki şubelerinde uygulanıyor.