Tesettür tulumun şıklığına şans vermeyi denediniz mi?

Oldukça sık tercih edilen bu tulumlar son yıllarda tesettür giyim sektörü içinde ciddi bir önem sarf ediyor. Kadınlar tarafından zahmetsiz şıklığın adresi olarak görülen tulumlar tek parça olmasından dolayı oldukça tercih ediliyor ve dolaplarından haklı yerini alıyor.

TULUMLARLA ŞIKLIĞI NASIL YAKALARIZ?

Tulumlar zarif ve zahmetsiz şıklık yakalamak isteyen kadınlar için harika bir adres. Özellikle hayatın oldukça hızlandığı ve giyim kuşama yeterli özeni gösteremediğimiz yada tam tersi fazlaca özen gösterdiğimiz bu modern çağda, pratik çözümler her noktada hayat kurtarıcı. Tam bu noktada giyim sektörünün kurtarıcısı tulumlar dikkat çekiyor. Tek renk ya da iki parça, çok renkli ya da sade… Tulumlar artık kumaş sektörünün de ciddi gelişmesiyle oldukça önem arz ediyor. Özellikle giyim için ve kombine fazla vakit harcayamayan beyaz yakalı kesim ya da 8-5 çalışan memurlar giyim için her durumda pratik çözümlere gidiyor. Tulumlar ise bir süper kahraman gibi devreye giriyor.

KOMBİNLEMEK ÇOK KOLAY

Tulumlar kombinlemesi oldukça kolay olan favori parçalardan. Özellikle altına giyeceğiniz bir dolgu topukla akşam şıklığını yakalayabileceğiniz bu tulumlar ile bir çift spor ayakkabı ile de gündelik işlerinize konuşturabilirsiniz. Genelde tek renk olduğu için desenli şallar ile de oldukça şık duran bu tulumlardan birkaç tane edinmenin vakti geldi de geçiyor.

BÜYÜK BEDENLER NASIL TULUMLAR TERCİH ETMELİ?

Dünya değişiyor fikirlerimiz evriliyor. Hal böyle olunca muhafazakar giyim sektörü de örtünmeyi hangi çizgide yapıyor olursa olsun her kadın için kendini geliştiriyor. Büyük beden kıyafetler asla bulması zor değil. Bir tık uzağınızda birçok çeşit bulmak çok basit. Tulum konusu büyük bedenlerde oldukça önemli. Çünkü bu pratik çözümlü giyim parçasını hangi bedenden olursa olsun her kadın tercih etmek istiyor. Büyük beden olarak ise tulum konusunda birkaç küçük ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Tek parça olan bu parçaları eğer biraz daha büyük beden olduğunu düşünüyorsanız tek renk tercih etmekte fayda var. Ya da bir diğer ipucu ise boyuna çizgiler. Sizi hem daha dik hem daha uzun gösterecek bu yöntem on yıllardır giyim sektöründe oldukça yaygın bir taktik.

TULUMLARDA AKSESUAR DESTEĞİ NE KADAR ÖNEMLİ?

Aksesuarlar her noktada her kadın için önemli. Ancak söz konusu bu tek parça tulumlar ise çok daha önemli. Çünkü genelde tek renk ya da az renkli üretilen tulumları canlandırmak size kalmış oluyor. İri kolyeler ya da iri küpeleri tulumlar kesin kaldıracaktır. Bir diğer dikkat noktası ise ayakkabılar. Tulumunuzun boyu burda oldukça önemli. Giyeceğiniz ayakkabı spor bir sandalette olabilir, şık bir topuklu ayakkabıda. Bu karar size kalmış ancak tulumunuzun tek parça olduğu için boyunuzu kesmesine asla müsaade etmeyin.