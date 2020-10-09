Tesettür Giyimde Trençkotun Yeri Nasıl?

Özellikle tesettür giyimde trençkot oldukça revaçta. Hem uzunluğuyla hem şık duruşuyla hem de ince yapısıyla trençkotlar hep sevilen ve kolay kombinlenen bir konumda. Siz de trençkot kullanmanın bu büyülü dünyası ile tanışmak istiyorsanız yazının devamına bir göz atın.

EN İYİ TRENÇKOT BOYU NEDİR?

Tesettür giyimde trençkot denildiğinde ilk akla gelen trençkotun boyudur. Çünkü fazla kısa trençkotlar maalesef istenilen verimi bize sağlamazlar. Hal böyle olunca satın alınacak trençkotun boyu faktörü oldukça önem taşı oluyor. Peki en doğru trençkot boyu nedir? Bu çok iyi bir soru. Bileğin biraz daha aşağısında olan her türlü trençkot sizin için harika bir seçimdir diyebiliriz. Ancak bu tür ceketler dış giyim olduğu için kalça altında da trençkot bulmak oldukça iyi bir seçenek olabilir. Çünkü zaten içinize giyeceğiniz kazak, tişört ve benzeri her türlü iç giyim ürünü sizi zaten arzu ettiğiniz gibi kapatmış olacak.

TRENÇKOTUN FARKLI RENKLERİ BULMAK ÇOK KOLAY

Artık devir değişti. İnternetten tek bir tıkla çeşit çeşit ürün bulmak mümkün. Geçmişe göre ürün skalaları her türlü ürün için oldukça gelişmiş. Bu trençkotlarda da geçerli. Geçmiş yıllara baktığımızda bu tür ceketlerde genelde sütlü kahve tonları ve bunun gibi renklerden pek de şaşılmadığı görülür ancak son yıllarda rengarenk trençkotlara rastlamak mümkün. Özellikle yağmurluk tipli trençkotlar ve bunların patlak renkli olanları muhafazakar giyimi tercih etmiş hanımlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

TRENÇKOT HANGİ MEVSİMLERE DAHA ÇOK UYGUN?

Trençkot mevsim geçişlerinin haklı galibi. Özellikle genel üretilen rengi sütlü kahve sonbaharın adeta habercisi. Kış ayları için ince yaz ayları içinde biraz fazla kalın olabilecek bu ceketleri ara mevsimlerde severek kullanacağınıza eminiz.