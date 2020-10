Tesettür Giyimde Nasıl Ceketler Tercih Etmeliyiz?

Uzun ceketler kısa ceketler, yağmur ceketleri ya da kaşe ceketler… ceket konusu oldukça uzun ve derin. Tabii durum böyle olunca sektör üreticileri de çeşit çeşit ürün üretip ceket severlerin ilgilerini üzerlerinde tutmak istiyorlar.

EN GÜZEL CEKET KOMBİNLERİ NASIL OLUR?

Ceket kullanımı ve ceketi kullanım şekli tamamen kişiden kişiye değişen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca net çizgilerden bahsetmek çok da doğru olmuyor. Ancak eğer ceket kombinlemek isterseniz en doğru kombin ipucu aksesuar konusunda aşırıya kaçmamak olacaktır. Unutmayın ceketler ne kadar basit giyim ürünleri gibi dursa da aslında oldukça iddialı ve göze görünen bir parçadır. Durum böyle olunca giymediğiniz ceket eğer kombinin aktif bir parçası ise ve gün içinde üzerimizden çıkmayacaksa iri olmayan aksesuar kullanmak doğru olacaktır.

CEKETLERİ ŞAHI: BLAZER CEKETLER

Blazer ceketler, ceket dünyasının en çok tercih edilen parçalarından birisi. Özellikle iş dünyası için belli kombinler yapıyorsanız belki de en doğru tercih blazer ceketler olacaktır. Blazer ceketler duruşlarıyla ve şıklıklarıyla birçok insan için iş dünyasının vazgeçilmez parçalarıdır. Dolabinizda var olacak siyah ya da lacivert bir blazer ceket sizi her durumdan kurtaracak ve ince baskılı düz bir tişört ile bile oldukça şık gösterecektir. İşte ceketler büyüsü burada başlıyor. Üstelik artık birçok marka tesettür giyim çizgisi içinde özel blazerlar üretmeye başladı.

CEKET Mİ KABAN MI?

Bu soru aslında oldukça genel bir soru. Ancak mevsimsel olguları ve havanın durumunu bir kenara bırakırsak ceketler her zaman kabanların bir önündeler. Ceket kombinlemesi her zaman daha kolay ve ciddi bir tamamlayıcı parça olarak karşımıza çıkar. Altına giyeceğiniz bir jean yada bir etek. Her şey bir anda tamam olur.