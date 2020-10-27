Tesettür Giyimde İddialı Kombinlere De Yer Açın

Bu noktada tesettür giyim kendi kurallarını belirleyen ve yaşayan bir canlı misali gün geçtikçe evriliyor, şekil değiştiriyor. Bu noktada kendi kurallarını kendisi yani kişinin belirlediği bu tesettür giyim, farklı iddialı ve bir o kadarda cesur denilebilecek bir giyim tarzı.

ETEK VE BLAZER CEKET KOMBİNİ

BU kombin kendi içinde oldukça farklı ve zıt gibi dursa da oldukça sevilen bir kombin. Blazer ceketler tesettür giyim çatısı altında oldukça iddialı bir tavır takınsa da uçuş uçuş etekler ile bu masküleniteyi kırmak oldukça mümkün. Bu şekilde renkli etekler ve koyu renk ceketleri denemenizi tavsiye ederiz.

KİMONOLARA BİR ŞANS VERİN

Kimonolar her ne kadar ilk duyduğunuzda tesettür giyime uzak parçalarmış gibi kulağa gelse da aslında oldukça iddialı parçalar. Özellikle koyu renk bir pantalon ve şal ile tamamladığınız bir kombinde oldukça şık ve elegan bir görüntü yakalayabilirsiniz.

NEDEN RENKLİ ŞALLARDAN KAÇMAMALISINIZ?

Renkli şallar tesettür giyimde oldukça mühim bir yerde. Ancak bir kesim var ki, bu şallardan sürekli olarak uzak duruyor. Bu kesim özellikle koyu renk ya da haki, bordo gibi soğuk renkte şallar ile günlük kombinlerini gerçekleştiriyor. Size çok patlak renkli şallardan bahsetmiyoruz ancak açık pembeler, uçuk maviler ve yeşiller kesinlikle tesettür giyimde tercih edip şans verebileceğiniz renkler.