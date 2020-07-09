Tesadüfen görüp geldi, yaralı amcasının elini bırakmadı

KARAMAN'da otomobilin kavşakta çarpıştığı motosiklet sürücüsü Tayfun Oral ve babası Ali Oral yaralandı. Tesadüfen kazayı görüp gelen ve yerde yaralı olarak yatan kişinin amcası Ali Oral olduğunu görün Emre Oral da, amcasının tuttuğu elini bir an olsun bırakmadı.

Kaza, bugün saat 07.50 sıralarında İbrahim Öktem Caddesi Şehir Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Celalettin Kara yönetimindeki 70 DV 173 plakalı otomobil, kavşakta inşaat işçisi Tayfun Oral'ın kullandığı 70 AB 091 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 12 metre ileriye savrulan motosiklet sürücüsü Tayfun Oral ve arkasındaki babası Ali Oral yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğula ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

TESADÜFEN GÖRÜP GELDİ

Aynı inşaatta çalışan ve işe giderken kazayı fark edip gelen Emre Oral da, yerde yaralı olarak yatan kişinin amcası Ali Oral olduğunu gördü. Bunun üzerine amcasının yanına gelip, elini tutup biran olsun bırakmadı. Yaralı baba ve oğul Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Celalettin Kara da ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.