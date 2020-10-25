Son dakika haber | Firari eski HDP milletvekilinin Terörden Arananlar Listesinde yer alan oğlu tutuklandı
25.10.2020 19:22 | Güncelleme: 25.10.2020 19:28
Son dakika haberler: Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Listesi"nde "Gri Kategori"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı.
Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Listesi"nde "Gri Kategori"de yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı.