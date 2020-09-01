Terör örgütü PKK/KCK'nın hackerlarına yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

01.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:36

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde, örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" adlı grubun mensubu oldukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin 81 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, propagandasını yaptıkları örgüt adına maddi taleplerde bulundukları belirtildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 17 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.