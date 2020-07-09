Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: Silopi'de 5 terörist teslim oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısına gelen 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısına gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.