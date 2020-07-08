Tepki çeken görüntülerin ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de 2 yaşındaki kıza sigara içirdiler

İstanbul'da 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan genç kızın görüntülerinin ardından, benzer bir görüntü yine sosyal medya gündemine oturdu. Görüntülerde bir babanın küçük kızına sigara içirdiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada Mehmet K. kullanıcı isimli bir hesaptan paylaşılan videoda, babası olduğu iddia edilen bir kişinin 2 yaşlarındaki küçük bir çocuğa sigara içirdiği görülüyor.

"MEHMET K. TUTUKLANDI"

Mardin Kızıltepe'de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada 'MehmetKTutuklansın' paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

"GELECEĞİN KEŞİ"

Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken 'geleceğin keşi' şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.