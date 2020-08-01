Zincirleme kaza zincirleme yaralanmaya neden oldu: 3 araçtan toplamda 8 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Ankara istikametine giden Mikail Oğuz, aracı arıza yapan Muhammed Hamdi Demir'e yardım etmek için duran Necati Turgay Şener'in aracına çarptı. Araçta bulunan 1'i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Abant Gişeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Hamdi Demir yönetimindeki Fiat marka 34 JY 06 48 plakalı hafif ticari araç arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunuyordu. Yoldan geçen Fiat marka 34 BVN 108 plakalı hafif ticari aracın sahibi Necati Turgay Şener, Demir'e yardım için durdu. Bu sırada Ankara istikametine gitmek için aynı yoldan geçen Citröen marka 80 AAL 032 plakalı hafif ticari aracın sahibi Mikail Oğuz, yardım için duran Şener'in arabasına çarptı. Ardından Şener'in arabası da Demir'in arabasına çarptı.

ZİNCİRLEME KAZA ZİNCİRLEME YARALANMAYA SEBEP OLDU

Kazada, araç sürücüleri ve araçlarda bulunan Sadettin, Nuriye ve Aysun Oğuz ile Emine ve Kerem Şener yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle 2 şeride düşürülen TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.