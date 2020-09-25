Telegram çöktü mü? Telegram'da bağlantı sorunu yaşanıyor mu? Telegram nedir? Telegram çöktü 2020

Mesajlaşma servisi WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi olan Telegram, iOS ve Android'de mevcuttur.

TELEGRAM NEDİR?

WhatsApp'ın rakibi olarak gösterilen Telegram, aylık 400 milyon aktif kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Telegaram'da görüntülü arama (video call) özelliği dahil pek çok avantaj yer alır. Fotoğrafların kalitesi düşmeden de atılabilecek bir uygulama olan telegramda video atma süresi de daha uzundur.

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? TELEGRAM BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR MU?

Telegram'dan yapılan açıklamaya göre şu an bazı sorunlar yaşanıyor.

TELEGRAM MESAJLAR NEDEN AÇILMIYOR? UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?

Telegram'da yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle mesajlar bildirim olarak gelse bile uygulamada açılmıyor olabilir.

Telegram Messenger açıklaması:

"Doğu Avrupa'daki bazı kullanıcılarımız son 45 dakika içinde bağlantı sorunları yaşamış olabilir. Şimdi her şey yolunda olmalı, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Görünüşe göre Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde birkaç bireysel kullanıcı için bazı sorunlar hala devam ediyor. Herkesi tekrar çevrimiçi hale getirmek için çalışıyoruz, bekleyin!"

Böyle bir sunucu hatası alabilirsiniz