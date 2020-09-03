Tele 1 kimin? Tele 1 haber sunucusu kim? Tele 1 yayın akışı nedir?
2017 yılında yayın hayatına başlayan Tele sunucusu kim? Tele 1 nereden yayın yapıyor?
9 Ocak 2017 yılında yayın hayatına başlayan Tele 1,"Kültür Türk" logosu yerine Tele1 logosunu kullanmaya başladı. Tele 1 yayın akışı nedir? Tele 1 sahibi kim?
TELE 1 KİMİN?
Merdan Yanaradğ'ın sahibi, ABC Radyo,Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. Yükselen haber kanalı sloganıyla yola devam etmektedir.
TELE 1 KANALI 3 EYLÜL YAYIN AKIŞI NEDİR?
08:00:00 GÜN BAŞLIYOR CANLI
10:00:00 HABER 10 CANLI
11:00:00 KULİS CANLI
13:00:00 ÖĞLE BÜLTENİ CANLI
14:00:00 GÜN ORTASI CANLI
16:00:00 HABER 16 CANLI
17:00:00 HABERE DOĞRU CANLI
18:00:00 ANA HABER CANLI
20:00:00 18 DAKİKA CANLI
21:00:00 ANINDA MANŞET CANLI
23:30:00 GÜN SONU CANLI
01:00:00 18 DAKİKA TEKRAR
02:00:00 GÜN BAŞLIYOR TEKRAR
03:00:00 GÜN BAŞLIYOR TEKRAR
04:00:00 ANA HABER TEKRAR
05:00:00 ANA HABER TEKRAR
06:00:00 ANINDA MANŞET TEKRAR
07:00:00 ANINDA MANŞET
TELE 1 YAZARLARI KİMLER?
Merdan Yanardağ, Prof. Dr. Emre Kongar, Necdet Saraç, Cengiz Gündoğdu, Aysu Melis Bağlan, Prof. Dr. Kadir Cangızbay, Ender Helvacıoğlu, Prof. Dr. İ. Melih Baş.