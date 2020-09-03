Tele 1 kimin? Tele 1 haber sunucusu kim? Tele 1 yayın akışı nedir?

2017 yılında yayın hayatına başlayan Tele sunucusu kim? Tele 1 nereden yayın yapıyor?

03.09.2020 14:14 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:18

9 Ocak 2017 yılında yayın hayatına başlayan Tele 1,"Kültür Türk" logosu yerine Tele1 logosunu kullanmaya başladı. Tele 1 yayın akışı nedir? Tele 1 sahibi kim?

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TELE 1 KİMİN?

Merdan Yanaradğ'ın sahibi, ABC Radyo,Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. Yükselen haber kanalı sloganıyla yola devam etmektedir.

TELE 1 KANALI 3 EYLÜL YAYIN AKIŞI NEDİR?

08:00:00 GÜN BAŞLIYOR CANLI

10:00:00 HABER 10 CANLI

11:00:00 KULİS CANLI

13:00:00 ÖĞLE BÜLTENİ CANLI

14:00:00 GÜN ORTASI CANLI

16:00:00 HABER 16 CANLI

17:00:00 HABERE DOĞRU CANLI

18:00:00 ANA HABER CANLI

20:00:00 18 DAKİKA CANLI

21:00:00 ANINDA MANŞET CANLI

23:30:00 GÜN SONU CANLI

01:00:00 18 DAKİKA TEKRAR

02:00:00 GÜN BAŞLIYOR TEKRAR

03:00:00 GÜN BAŞLIYOR TEKRAR

04:00:00 ANA HABER TEKRAR

05:00:00 ANA HABER TEKRAR

06:00:00 ANINDA MANŞET TEKRAR

07:00:00 ANINDA MANŞET

TELE 1 YAZARLARI KİMLER?

Merdan Yanardağ, Prof. Dr. Emre Kongar, Necdet Saraç, Cengiz Gündoğdu, Aysu Melis Bağlan, Prof. Dr. Kadir Cangızbay, Ender Helvacıoğlu, Prof. Dr. İ. Melih Baş.