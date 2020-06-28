Tekneye çarpan otomobil, ırmağa düştü

BARTIN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce ağaca sonra ırmak kenarındaki tekneye çarparak ırmağa düştü. 2 kişi otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, otomobil Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi tarafından sudan çıkarıldı. Kaza, gece saatlerinde Bartın İnkum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, N. Y. (30) yönetimindeki 35 PE 544 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan ağaca, ardından ırmağın kenarındaki demirli tekneye çarparak suya gömüldü. Kazadan sonra sürücü N.Y ve R.G. (30) otomobilden çıkmayı başardı. Teknenin bir bölümü ise suya battı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. 3 metre derinlikte bulunan otomobilin bulunduğu yerde halatlara bağlanması için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç timi suya girdi. Otomobil vinçle sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.