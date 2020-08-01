Tekirdağ'da görülen su samuru şaşırttı
Tekirdağ'da görülen su samuru şaşırttı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ender rastlanan su samuru, derede yüzerken görüldü.
01.08.2020 21:38 | Son Güncelleme: 02.08.2020 02:05
Tekirdağ'da görülen su samuru şaşırttı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ender rastlanan su samuru, derede yüzerken görüldü.
Küçükhıdır Mahallesi kırsalında tarla sulaması yapan bir vatandaş, dere kenarında yüzen canlıyı görünce şaşkına döndü. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, deredeki hayvanın eşine nadir rastlanan su samuru olduğunu ifade etti.
Derede bir süre yüzen su samuru gözden kayboldu.