Tekirdağ'da görülen su samuru şaşırttı

Tekirdağ'da görülen su samuru şaşırttı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ender rastlanan su samuru, derede yüzerken görüldü.

01.08.2020 21:38 | Son Güncelleme: 02.08.2020 02:05

Tekirdağ'da görülen su samuru şaşırttı

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TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ender rastlanan su samuru, derede yüzerken görüldü.

Küçükhıdır Mahallesi kırsalında tarla sulaması yapan bir vatandaş, dere kenarında yüzen canlıyı görünce şaşkına döndü. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, deredeki hayvanın eşine nadir rastlanan su samuru olduğunu ifade etti.

Derede bir süre yüzen su samuru gözden kayboldu.