Tehlikeli yolculuk

Samsun'da eşya dolu bir kamyonetin arkasına oturan ve tüm güvenlik önlemlerini hiçe sayan bir vatandaş, görenleri şaşırttı. Yaptığı tehlikeli yolculuk başka sürücüler tarafından kameraya alındı.

02.09.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:42

Samsun'da bir vatandaşın eşya dolu kamyonun arkasında akan trafikte keyifle yolculuk etmesi dikkat çekti. Keyifle sigarasını içerek çevreyi izleyen vatandaşın hareketleri 'pes' dedirtti.

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Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirirken bir taraftan da 'bu ne rahatlık?' dedirtti. Seyir halindeki eşya yüklü kamyonun açık olan arka kapağının üzerinde oturan bir vatandaş, hiçbir emniyet önlemi olmadan yolculuk etti.

SİGARA İÇEREK KEYİFLE ETRAFI SEYRETTİ

Sigara içerek, etrafı seyreden şahsın rahatlığı görenleri hayrete düşürdü.

Çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmayan vatandaş, kamyonun arkasına bağlı olan bisiklete de kolunu dayayarak, etrafı seyredip yolculuk etmeye devam etti. Uzun süre trafikte bu şekilde yolculuk eden şahıs, vatandaşların dikkatini çekti.