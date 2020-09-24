Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk...
24.09.2020 13:59 | Güncelleme: 24.09.2020 14:13
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir."