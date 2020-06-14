TCMB Başkanı Uysal: (Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları...
TCMB Başkanı Uysal: "(Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik"
14.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:53
TCMB Başkanı Uysal: "(Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik"