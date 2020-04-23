TBMM Başkanı Şentop: Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için... TBMM Başkanı Şentop: "Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır.