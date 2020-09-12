TBMM Başkanı Şentop: Uluslararası darbe mekaniğini çözen, aktörlerini bilen ve ifşa eden, iş...
TBMM Başkanı Şentop: "Uluslararası darbe mekaniğini çözen, aktörlerini bilen ve ifşa eden, iş birlikçilerini yargılayan Türkiye, bu tür zavallıca ifadelerin sahiplerine pabuç bırakmaz, bırakmayacaktır.
12.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:32
TBMM Başkanı Şentop: "Uluslararası darbe mekaniğini çözen, aktörlerini bilen ve ifşa eden, iş birlikçilerini yargılayan Türkiye, bu tür zavallıca ifadelerin sahiplerine pabuç bırakmaz, bırakmayacaktır."