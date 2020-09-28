TBMM Başkanı Şentop: (Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada...
28.09.2020 14:13 | Güncelleme: 28.09.2020 14:16
TBMM Başkanı Şentop: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada adil bir paylaşımın, hakça bir dağılımın olmazsa olmaz bir barış zemininde gerçekleşmesi için vardır.
TBMM Başkanı Şentop: "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada adil bir paylaşımın, hakça bir dağılımın olmazsa olmaz bir barış zemininde gerçekleşmesi için vardır."