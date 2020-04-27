TBMM Başkanı Şentop: Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a...
TBMM Başkanı Şentop: "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.
27.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:30
TBMM Başkanı Şentop: "Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına, onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır."