TBMM Başkanı Şentop: Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme...

TBMM Başkanı Şentop: "Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı çıkma direnci anayasal düzenin savunma kararlığı bunmaktadır.

27.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:13

TBMM Başkanı Şentop: "Bugün bu adada gördüğümüz her binanın temelinde milletimizin özgürleşme iradesi, darbelere karşı çıkma direnci anayasal düzenin savunma kararlığı bunmaktadır."