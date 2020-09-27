TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile telefonda görüştü
27.09.2020 15:01 | Güncelleme: 27.09.2020 15:04
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.
Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.
Şentop, Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini kaydetti.