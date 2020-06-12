TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları) Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız."