TBMM Başkanı Şentop: (ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları)...
TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları) Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız."
12.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:46
TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları) Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız."