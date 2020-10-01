  

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Doğu Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz,...

01.10.2020 14:15 | Güncelleme: 01.10.2020 14:18

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Doğu Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz, milletimizin şerefini ve menfaatlerini, dünya barışını ve bütün insanlık için adaletin gerçekleşmesini esas alarak hareket etmektir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Doğu Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz, milletimizin şerefini ve menfaatlerini, dünya barışını ve bütün insanlık için adaletin gerçekleşmesini esas alarak hareket etmektir"

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