TBMM Başkanı Mustafa Şenop: (TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da...
TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu.
19.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:32
TBMM Başkanı Mustafa Şenop: "(TBMM Başkanlığına adaylık) Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenabıhak mahcup etmesin bu süreçte."