Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda Avukatlık Kanunu'da yapılması öngörülen ve çoklu baro sistemine geçilmesi hedeflenen kanun teklifi görüşülürken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, dün yaşananan görüşmeye katılacak baro başkanı sayısı krizinin ardından Meclis önündeki baro başkanlarına yeni bir çağrı geldi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DİYALOG KURMADAN DAVA KAZANABİLİYOR MUYUZ?"

"Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?"