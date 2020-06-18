Balık sezonunun açılması ile "Taze balık nasıl anlaşılır?" sorusu tekrar akıllara geldi. Balıkçı tezgahından en taze balığı seçmek için aklınızda bulunması gerekenler sizler için derledik.

ETİ SERT OLMALI

Taze balığın eti sert ve diri olur. Balık bayatladıkça eti yumuşar. Eğer balığa dokunduğunuzda çukurluk kalıyorsa balık bayat, çukurluk eski haline dönüyorsa balık tazedir.

AĞZI KAPALI OLMALI

Taze balığın kokusu rahatsız edici değildir ve ağzı kapalıdır. Balığa yaklaşık koklayın, ekşi ve asitli bir koku varsa bayattır.

PULLARI SAĞLAMDIR

Taze balığın pulları kolayca kopmaz. Derisi ve pulları parlak, yüzgeci kırmızıdır.

KARNI ŞİŞ DEĞİLDİR

Taze balığın arkın kısmında şişlik olmaz.

SU TESTİ

Taze balık suya konduğunda dibe çöker. Bayat balık ise suyun yüzünde kalır.