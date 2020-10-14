Tavuk çorbası nasıl yapılır? Tavuk çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Çorba denilince en sevilen lezzetlerin arasında Tavuk çorbası ilk sırada yer alıyor. Tavuk çorbası hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen başlangıçlar arasında yer almaktadır. İşte Tavuk çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

TAVUK ÇORBASI MALZEMLERİ

• 1 Tavuk göğsü veya but 2 tane ( ben but kullandım )

• 2 yemek kaşıgı tereyağı

• 2 yemek kaşığı un

• 2 yemek kaşığı şehriye

• Yarım limon

• Tuz

• Pul biber

• Karabiber

• Kekik

YAPILIŞI

1. Etimizi haşlıyoruz.

2. Ne çok ufak ne de çok büyük olmak şartıyla didikliyoruz.

3. Tenceremize 1 yemek kaşığı tereyağı eritip kızdırıyoruz.

4. 2 yemek kaşığı unu koyup kavuruyoruz.

5. Ardından şehriyeleri ilave edip sonra da haşladığımız tavukların suyunu koyup güzelce karıştırıyoruz.

6. 1-2 taşım kaynadıktan sonra yarım limon sıkıp didiklediğimiz tavukları ilave ediyoruz.

7. O bir tarafta kaynarken biz ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı tuz, pul biber, karabiber ve kekik ilave edip kızdırıp çorbamıza ekliyoruz.

8. 1-2 taşım daha kaynadıktan sonra servis yapabilirsiniz.

FAYDALARI

• Vücudun su ihtiyacını karşılar.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

• İçerdiği glisin sayesinde vücuda enerji verir, yorgunluğu giderir ve rahat bir şekilde uyumanızı sağlar.

• Kemik gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

KAÇ KALORİDİR?

• Orta büyüklükte 1 kase terbiyeli tavuk çorbası yaklaşık olarak 110 kaloriye denk gelmektedir.