Tava böreği nasıl yapılır? Tava böreği malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Yanına ne pişirilir?

Börek denilince en sevilen lezzetlerin arasında Tava böreği yemeği ilk sırada yer alıyor Tava böreği hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen börekler arasında yer almaktadır. İşte Tava böreği nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

TAVA BÖREĞİ MALZEMELERİ

(28-30 cm tava için)

• 3 adet yufka

• 1/2 (yarım) su bardağı süt veya 5-6 yemek kaşığı yoğurt (Ben yoğurt kullandım)

• 1 adet yumurta

• 1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

İçi İçin:

• Beyaz peynir

• Kaşar peyniri

• İsteğe bağlı maydanoz

YAPILIŞI

1. Teflon tavayı 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayın.

2. Bir kasede yoğurt veya süt, yumurta ve sıvı yağı çatalla çırpın.

3. Bir yufkayı kenarları yanlardan sarkacak şekilde tavaya serin. (En sonunda sarkan kısmı böreğin üzerine kapatacağız.)

4. Yarım yufkayı elinizle iri parçalar kopararak (10 cm'lik parçalar olabilir, küçük olmasın) tavaya gelişi güzel koyun.

5. Üzerine yoğurtlu sosun yarısını gezdirin.

6. Üzerine yarım yufka daha parçalayın ve üzerine ufalanmış beyaz peynir, rendelenmiş kaşar peyniri ve seviyorsanız kıyılmış maydanoz serpin. (Miktarlarını istediğiniz kadar koyun, ben bol miktarda koydum.)

7. Kalan yufkanın yarısını da parçalayarak üzerine yoğurtlu sosun kalan yarısını boşaltın ve kalan yarım yufkayı da parçalayın.

8. Kenarlardan sarkan yufkayı da büzdürerek böreğin üzerine kapatın.

9. En büyük ocağı iyice kısın ve tavayı ocağa koyun. 5-6 dakika sonra kenarından hafif kaldırarak kızarıp kızarmadığını kontrol edin.

10. Kızardığında tavanın üzerine büyük bir servis tabağı veya tepsi kapatıp alt üst ederek böreği servis tabağına alın.

11. Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ dökün ve böreği servis tabağından yavaşça sıyırarak tavaya koyun. Bu yüzü de kızardığında servis tabağına alın.

12. Ilındığında üçgen olarak dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

• Tavanızın içerisine koyduğunuz yufkanın daha sonra üzerini kapatacağınız için kenarlarından sarkması gerekmektedir.

• İç harcını isteğinize bağlı olarak ıspanaklı, patatesli yapabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış.

• Böreğinizi pişirirken arkalı önlü pişirmeyi ve kontrol etmeyi aynı zamanda böreğin arka tarafını çevirmeden önce tavanızı tekrar yağlamayı unutmayın.

KAÇ KALORİDİR?

•1 dilim tava böreği yaklaşık olarak 293 kaloriye denk gelmektedir.