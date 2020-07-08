Tatvan'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

08.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:03

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Doğumevi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bitlis'ten Ahlat istikametine giden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 68 KP 111 plakalı Mercedes marka tır ile karşı yönden gelen Sema Eldem idaresindeki 06 BCN 139 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Sema Eldem ile aynı araçta bulunan Esengül Kiler, olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS