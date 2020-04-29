Tartıştığı mahalle halkına av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı
EDİRNE'de Afganistan uyruklu bir kişi, daha önce tartıştığı mahalle halkının üzerine av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.
EDİRNE'de Afganistan uyruklu bir kişi, daha önce tartıştığı mahalle halkının üzerine av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Olayda 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu 'Afgan Mustafa' lakaplı kişi, henüz belirlenemeyen nedenle mahalle halkı ile tartıştı. Ardından evine giderek av tüfeğini alan Afgan, tartıştığı kişilerin üzerine rastgele ateş açtı. Açılan ateşte 2'si kadın 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaşanan arbede esnasında saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada mahalledeki iki grup arasında bu kez yumruklu kavga yaşandı. Polis ekipleri yaşanan arbedeyi güçlükle önledi.