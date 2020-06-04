Tarlaya giren domuz sürüsü, 200 kilo karpuzu parçaladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde karpuz tarlasına giren domuzlar, yaklaşık 200 kilo ürüne zarar verdi.

İlçeye bağlı Alacami Mahallesi'nde açık alanda karpuz üretimi yapan çiftçiler, bir süre önce yaban domuzlarının tarlalara dadanmaya başlaması üzerine nöbet tutmaya başladı. Alınan önleme rağmen dün akşam Mehmet Şahin'in tarlasına giren domuz sürüsü, yaklaşık 200 kilo karpuzu parçaladı.

Üretici Mehmet Şahin, "Domuzlar geldiği zaman teneke çalarak veya havaya ateş ederek ürkütüyorduk. Ne kadar nöbet tuttuysak başarılı olamadık. Karpuzları, tarlanın bir tarafından giren domuzlar yiyip, bitirdi. Ama domuzlar karpuzların olgunlaşmamış olanlarını değil, olgunlaşmışları yemiş. Domuzlar dağda aç kaldıkları için ovalara iniyor. Domuzların yemeleri için dağlara yiyecek bırakılmasını istiyoruz. Biz çiftçiler, zor şartlarda yetiştirdiğimiz karpuzların bu şekilde heba olmasını istemiyoruz" dedi.