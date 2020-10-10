Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay'daki orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli, bölgedeki incelemesinin ardından Karahüseyinli İlkokulu'nun bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün çıkan orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bugün 15 yangın çıktığını belirten Pakdemirli, "Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Hem İstanbul'da gün içerisinde çıkan yangın hem de Bergama'da gün içinde çıkan yangınlarımız özelikli yangınlar, bunlar kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a selamlarını getirdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13.20 sıralarında çıkan yangına 12 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 21 arazöz, 5 iş makinesi ve 85 personelle çalışmalar devam ediyor. Henüz 'kontrol altında' diyemiyoruz ancak çalışmaların da iyiye gittiğini söylemek istiyorum. Andırın'da dünkü yangınımızdan daha farklı bir yangınımız daha var. Maalesef bu sabah 09.00 gibi çıkıp 9.15'te ilk müdahalenin yapıldığı, 3 helikopter gün boyunca 18 arazöz, 3 iş makinesi ve 75 personelin müdahale ettiği yangın hala devam ediyor, kontrol altında değil. Yine Belen noktasına gelirsek, Belen'de çıkan yangınımız farklı farklı noktalarda dün ve bugün gün içerisinde de devam eden yangın. Dün 10.15 saatlerinde çıkan yangına ilk müdahaleyi 10.20, yani 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptık. Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personelin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Bu da bizim toplam orman gücümüzün yaklaşık yüzde 10'u."

"Zaman zaman karşı ateş kullanıldı"

Meteorolojik şartların da ekipleri zorladığına değinen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Hava araçları tabii ki 2 gün boyunca yer yer ve kısıtlı olarak çalıştı. Bir uçağımızın da özellikle su alış kapaklarında arıza oldu, mecburen bir uçağımızı tatil etmek durumunda kaldık. Şu an çalışmalarına devam edemeyecek. Zaman zaman karşı ateşin kullanıldığı ve meskun mahallelere ve yerleşim yerlerine çok yakın, zaman zaman da tehlikeler yaşadığımız bir yangın. Hasar tespit çalışmaları başladı. Bunlarla ilgili gerekli işlem de yapılacak. Biraz evvel İçişleri Bakanımız ile görüştüm, gerek AFAD fonundan olsun gerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler'den olsun bu hasar tespit çalışmalarını müteakiben inşallah en kısa zamanda yaraları sarmak maksadıyla belli ödemeler gerçekleşeceğini ifade etti. Tabii ki burada etkilenen fabrikalarımız var, iş yerlerimiz var, evler var, tarlalar ve araçlar var. Belirli yerlerde hayvanların etkilenmesi söz konusu. Bunlarla ilgili de özellikle hem tarımsal araziler hem de hayvanlarla ilgili konuda da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz gerekli tespit çalışmalarını Valilikle koordine ediyor olacak."

"Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı

Pakdemirli, son saatler 2 yeni yangının daha çıktığını ve bunlara da anında müdahale edildiğini dile getirdi.

Hatay'daki yangınla kastı şüphelerine değinerek, "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var. Bunlarla ilgili de işlem yapılacak, daha önce de söylediğim gibi valilik ve tüm adli kurumlarımız çok yönlü soruşturmayı yapıyor, devam ediyor en detaylı şekilde araştırılıyor." diye konuştu.

"Yangın kontrol altında"

Pakdemirli, emniyet İHA'larının süreci kontrol etmelerinde büyük fayda sağladığının altını çizerek, "Tabii beklediğiniz haber, buradaki yangın şu saat itibarıyla tam olarak kontrol altında." dedi.

Vatandaşlardan "Alo 177" yangın ihbar hattını kullanmalarını isteyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bir konu daha var, her yangından sonra maalesef çok speküle edilir. Ormanlar Anayasayla korunduğu için bundan sonra, yani yangından sonra bu ormanların imara açılması, madene, turizme tahsis edilmesi söz konusu değildir. Bunlarla ilintili ve bağlantılı değildir. Orman alanları için Anayasada denir ki; 'orman alanı daraltılamaz'. Bu konuyla ilgili asla bu spekülasyonlara da vatandaşlarımızın kulak asmamasını, gülüp geçmesini özellikle rica ediyorum. Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor." ifadesini kullandı.

"Bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı"

Pakdemirli, önceliği yangının söndürülmesine verdiklerini kaydederek, "Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesaplarını yapıyoruz, en yakın zamanda hem Avrupa Yangın Birliğine hem de internet sitemizde bunları yayınlıyor olacağız. Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı." diye konuştu.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin tamamlandığını belirten Pakdemirli, "Şu an yatan yaralı kalmadı." dedi.

Pakdemirli, bir gazetecinin orman yangınında sabotaj iddiasıyla ilgili sorusuna da "Hepsi dünden bu yana soruluyor. Çok yönlü soruşturma hem adli kurumlar tarafından hem de valiliğimiz tarafından sürdürülüyor. Bununla ilgili neticeler, netice alındığı zaman kamuoyuyla paylaşıyoruz." cevabını verdi.