Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de girecek ve alım (fındık alımı) yapacak.
17.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:52
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi; 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de girecek ve alım (fındık alımı) yapacak.' "