Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi) Oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır.
10.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:32
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi) Oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır."