Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Danıştayın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi) Oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır."