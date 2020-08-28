Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 2. dönem buzağı desteği ödemeleri kapsamında Giresunlu 8...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2. dönem buzağı desteği ödemeleri kapsamında Giresunlu 8 bin 582 üreticinin hesabına 1 Eylül'de 12 bin 544 buzağı için 7 milyon 415 bin lira yatıracağız."
28.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:32
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2. dönem buzağı desteği ödemeleri kapsamında Giresunlu 8 bin 582 üreticinin hesabına 1 Eylül'de 12 bin 544 buzağı için 7 milyon 415 bin lira yatıracağız."