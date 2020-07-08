Tarım alanları ZİHA ile havadan ilaçlanacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan teknoloji şirketi Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (TARNET) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile tarım arazileri havadan ilaçlanacak.

TARNET, tarımsal ilaçlama ekipmanına sahip ZİHA'nın performansının belirlenmesi ve ilaçlama etkinliğinin araştırılması için TAGEM ile ortak Ar-Ge çalışmalarına, Samsun'un Bafra ilçesinde başlayacak.

Çalışma ile hava koşullarına ve ilaçlama karakteristiğine bağlı olarak düzgün ilaç dağılımı, hedefe ulaşan ilaç miktarının incelenmesi ve milli tarım teknolojilerinin geliştirilmesine önemli katkı sunulması hedefleniyor.

Proje, TARNET AŞ Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge ekipleri ile TAGEM Genel Müdürlüğüne bağlı enstitü müdürlükleri tarafından ortaklaşa yürütülecek.

Sonuçlar olumlu olursa proje Türkiye geneline yaygınlaştırılacak

ZİHA Ar-Ge Projesi'nin ön saha çalışmaları ise Samsun'un Bafra ve Terme ilçelerindeki çeltik tarlalarında devam ediyor.

Çeltik tarlaları, araziye traktör girmeden havadan ZİHA ile ilaçlanıyor. İlaçlamalardan çıkan araştırma sonuçları, milli tarım teknolojilerinin geleceği ve Türkiye'nin tarımsal teknolojilerin değerlenmesi için örnek teşkil edecek.

Ar-Ge çalışmalarından istenilen sonuçların alınmasıyla Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanan projenin, tarımsal üretim uygulamalarına ve çiftçiye teknolojinin desteği ile katma değer kazandıracağı belirtildi.

Proje, tarımda verimliliğin artırılması, tarımsal veriye sahip çıkılması, milli tarım teknolojilerine odaklanılması, Türkiye'nin rekabetçi piyasalar ile mücadelesi açısından önem taşıyor.