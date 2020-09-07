Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Eylül'de yaşananlar!

7 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 7 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

7 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Olaylar

70 - İmparator Titus komutasındaki Roma İmparatorluğu Ordusu, Kudüs'ü işgal etti ve şehir yağmalandı.

1566 - Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi'nde gut hastalığı yüzünden vefat etti. 28 Kasım 1566'da defnedildi.

1776 - Dünyada ilk kez bir denizaltı saldırısı düzenlendi. Amerikalıların imal ettiği Turtle (Kaplumbağa) adlı araç suyun altından giderek New York Limanı'nda demirlemiş bulunan İngiliz Kraliyet Donanması'nın bayrak gemisi HMS Eagle'ın altına zaman ayarlı bir bomba iliştirdi. Ancak saldırı başarısız oldu.

1782 - William Herschel, kendi tasarımı olan teleskopla Satürn Bulutsusunu keşfetti.

1812 - Moskova'ya yürüyen Napolyon, Rusları şehrin 70 mil batısındaki Borodino'da yendi.

1813 - "Sam Amca" takma ismi, ABD için ilk defa yerel bir gazetede kullanıldı.

1822 - Portekiz'in sömürgesi olan Brezilya bağımsızlığına kavuştu.

1901 - 19. yüzyılda, Batı'nın Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı çıkartılan Boxer Ayaklanması sona erdi.

1916 - İngiliz uçakları, Haydarpaşa Garı'nı bombaladı.

1923 - İkdam, Akşam, İleri, Tercüman-ı Hakikat, Tevhid-i Efkar, Tanin, Vatan ve Vakit gazeteleri, dizgici grevi nedeniyle çıkamayınca ortaklaşa olarak "Müşterek" gazetesi yayımlanmaya başladı. "Müşterek" gazetesi iki hafta çıktı.

1927 - Amerikalı mucit Philo Taylor Farnsworth, tamamen elektronik sistemle çalışan ilk televizyonu geliştirdi.

1938 - Hatay Devleti Anayasası kabul edildi. Başbakan Abdurrahman Melek, "Programımızın ruhu ve esası Kemalizm rejimi ve bütün icabatıdır" dedi.

1940 - II. Dünya Savaşı: Nazi Almanyası, Londra'yı bombalamaya başladı. 57 gün kesintisiz devam eden gece bombardımanlarına The Blitz adı verilmişti.

1943 - II. Dünya Savaşı; İtalya, Müttefikler'e teslim oldu.

1946 - Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu yapıldı. Bir Amerikan dolarının değeri 131,50 kuruştan 280 kuruşa yükseltildi.

1947 - Türkiye - Irak Dostluk Antlaşması imzalandı.

1956 - BM'de Köleliğin, Köle Ticaretinin ve Köleliğe Benzer Kurum ve Uygulamaların Kaldırılması Ek Sözleşmesi kabul edildi.

1958 - Ana Muhalefet lideri, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, "Sehpalar kurulursa nasıl işleyeceğini kimse bilemez" dedi. Demeç; Başbakan Adnan Menderes'in, "idam sehpalarında can verenlerden ders alsalar ya" açıklamasına yanıttı.

1977 - İstanbul'da tüp gaz kuyrukları. Tüp gaz, peşin parayla sıra numarası alınarak satılıyor.

1978 - İran'da Şah Muhammed Rıza Pehlevi karşıtı gösterilere 20 bin kişi katıldı.

1979 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Dostlar Tiyatrosu'nun "Brecht Kabare" oyununu yasaklandı.

1982 - Esenboğa katliamı sanığı Levon Ekmekçiyan, tek celsede idam cezasına çarptırıldı.

1985 - Kuşadası yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında 14 er yanarak öldü.

1986 - Desmond Tutu, Güney Afrika'da ilk siyahi Anglikan Kilisesi lideri oldu.

1986 - Şili'de Pinochet suikasta uğradı; 5 koruması öldü, Pinochet ise yara almadan kurtuldu.

2011 - Lokomotiv Yaroslavl buz hokeyi takımını taşıyan Yak-Servis 9634 sefer sayılı Yakovlev Yak-42 tipi uçak, Yaroslavl Havalimanı'ndan kalkışının ardından İdil Nehri'ne düştü. Uçakta bulunan 45 kişiden 43'ü olay anında, Alexander Galimov ise 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada sadece uçak mühendisi Alexander Sizov hayatta kaldı.

Doğumlar

1533 - I. Elizabeth, İngiltere Kraliçesi (ö. 1603)

1707 - Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yazarı (ö. 1788)

1726 - François-André Danican Philidor, Fransız satranççı ve besteci (ö. 1795)

1791 - Giuseppe Gioacchino Belli, İtalyan şair (ö. 1863)

1805 - Samuel Wilberforce, İngiliz piskopos (ö. 1873)

1836 - Henry Campbell-Bannerman, Birleşik Krallık Başbakanı (ö. 1908)

1840 - Kral Sisowath, Kamboçya Kralı (ö. 1927)

1877 - Milan Nedic, Sırp general ve politikacı (ö. 1946)

1907 - Ahmet Adnan Saygun, Türk Klasik Batı Müziği bestecisi (ö. 1991)

1908 - Merna Kennedy, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1944)

1908 - Michael DeBakey, Amerikalı cerrah (ö. 2008)

1909 - Elia Kazan, Amerikalı yönetmen (ö. 2003)

1911 - Todor Zhivkov, Bulgar devlet adamı (ö. 1998)

1912 - Faruk Bayülkem, Türk psikiyatr ve nörolog hekim (ö. 2009)

1916 - Halil İnalcık, Türk tarihçi (ö. 2016)

1922 - Necdet Calp, Türk bürokrat ve siyasetçi (ö. 1998)

1926 - Ed Warren, Amerikalı demonolojist ve yazar (ö. 2006)

1926 - Samuel Goldwyn, Jr., Amerikalı yönetmen (ö. 2015)

1930 - I. Baudouin, Belçika Kralı (ö. 1993)

1931 - Bruce Reynolds, İngiliz çete lideri (ö. 2013)

1932 - Bilge Zobu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1934 - Ömer Karami, Lübnanlı siyasetçi (ö. 2015)

1935 - Abdou Diouf, Senegal'in 2. Cumhurbaşkanı

1940 - Abdurrahman Vahit, Endonezyalı siyasetçi (ö. 2009)

1940 - Dario Argento, İtalyan film yönetmeni, yapımcı ve senarist

1940 - Erkut Taçkın, Türk müzisyen

1943 - David Dein, İngiliz spor adamı

1949 - Gloria Gaynor, Amerikalı şarkıcı

1952 - Susan Blakely, Amerikalı oyuncu

1953 - Enzo D'Alò, İtalyan animatör ve yönetmen

1954 - Michael Emerson, Amerikalı oyuncu

1955 - Nursun Kayıran, Türk bürokrat

1958 - Bayram Ali Bayramoğlu, Türk siyasetçi

1958 - Goran Hadzic, Krayina Sırp Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı (ö. 2016)

1962 - Hasan Vezir, Türk teknik direktör ve millî futbolcu

1963 - Betül Tarıman, Türk şair

1964 - Eazy-E, Amerikalı Hip-Hop rap sanatçısı (ö. 1995)

1965 - Özen Yula, Türk tiyatro yazarı

1965 - Tomáš Skuhravy, Çek futbolcu

1966 - Toby Jones, İngiliz aktör

1970 - Tom Everett Scott, Amerikalı oyuncu

1972 - Markus Münch, Alman futbolcu

1973 - Alex Kurtzman, Amerikalı yapımcı

1973 - Shannon Elizabeth, Amerikalı model ve oyuncu

1974 - Stéphane Henchoz, İsviçreli millî futbolcu

1975 - Esra Balamir, Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu

1976 - Oliver Hudson, Amerikalı aktör

1977 - Fedde le Grand, Hollandalı DJ ve prodüktör

1977 - Kaan Berberoğlu, Türk yüzücü

1979 - Ersin Güreler, Türk futbolcu

1979 - Mehmet Ali Nuroğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1980 - Emir, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1980 - Emre Belözoğlu, Türk futbolcu

1980 - Gabriel Milito, Arjantinli futbolcu

1980 - Nigar Cemal, Azerbaycanlı şarkıcı

1981 - Gökhan Zan, Türk futbolcu

1983 - Mehmet Topuz, Türk futbolcu

1984 - João Miranda de Souza Filho, Brezilyalı futbolcu

1984 - Vera Zvonareva, Rus tenisçi

1985 - Georgi Sarmov, Bulgar futbolcu

1985 - İpek Bağrıaçık, Türk oyuncu

1987 - Evan Rachel Wood, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1988 - Kevin Love, Amerikalı basketbolcu

1988 - Yağmur Koçyiğit, Türk voleybolcu

1990 - Boualem Khoukhi, Katarlı futbolcu

1990 - Tuğba Melis Türk, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1992 - Gizem Karaca, Türk manken ve oyuncu

1995 - George Williams, Galli futbolcu

Ölümler

1550 - Niccolò Tribolo, İtalyan manerist sanatçı (d. 1500)

1566 - Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın 10. Padişahı (d. 1494)

1566 - Nikola Šubic Zrinski, Hırvat asker (d. 1508)

1871 - Mehmed Emin Âli Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1815)

1910 - William Holman Hunt, İngiliz ressam (d. 1827)

1922 - William Stewart Halsted, Amerikalı cerrah (d. 1852)

1951 - Maria Montez, Dominik asıllı Amerikalı aktris (d. 1912)

1954 - Glenn Scobey Warner, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu ve koçu (d. 1871)

1960 - Wilhelm Pieck, Alman Komünist Partisi ve Komintern yöneticilerinden, Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk Devlet Başkanı (d. 1876)

1961 - Pieter Sjoerds Gerbrandy, Hollandalı devlet adamı (d. 1885)

1962 - Karen Blixen, Danimarkalı yazar (d. 1885)

1971 - Albert Caraco, Fransız asıllı Uruguay vatandaşı filozof, yazar, denemeci ve şair (d. 1919)

1974 - Celâl Sılay, Türk şair ve öykü yazarı (d. 1914)

1981 - Christy Brown, İrlandalı yazar ve ressam (d. 1932)

1984 - Jennifer Kendal, İngiliz oyuncu (d. 1933)

1984 - Liam O'Flaherty, İrlandalı yazar (d. 1896)

1987 - Sait Ağar, Türk siyasetçi (d. 1920)

1988 - Sedad Hakkı Eldem, Türk mimar (d. 1908)

1990 - Alan John Percivale Taylor, İngiliz tarihçi ve gazeteci (d. 1906)

1990 - Fuat Börekçi, Türk siyasetçi (d. 1909)

1991 - Edwin McMillan, Amerikalı nükleer fizikçi (d. 1907)

1994 - James Clavell, Avustralyalı yazar (d. 1924)

1994 - Terence Young, İngiliz sinema yönetmeni (d. 1915)

1996 - Bibi Besch, Amerikalı aktris (d. 1942)

1997 - Mobutu Sese Seko, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı (d. 1930)

1997 - Mustafa Tayyar, Türk siyasetçi (d. 1914)

1998 - Mario Bardi, İtalyan ressam (d. 1922)

2001 - Spede Pasanen, Fin yönetmen (d. 1930)

2005 - Efkan Efekan, Türk oyuncu (d. 1935)

2005 - Enver Kaplan, Türk siyasetçi (d. 1921)

2005 - Musa Arafat, Filistinli devlet adamı (d. 1940)

2005 - Sergio Endrigo, İtalyan şarkıcı (d. 1933)

2009 - Muammer Yazar, Türk hukukçu (d. 1917)

2010 - John Kluge, Amerikalı iş adamı (d. 1914)

2012 - Kemal Merkit, Türk motosikletçi (d. 1960)

2014 - Kwon Ri-Se, Japon şarkıcı ve manken (d. 1991)

2017 - Türkân Akyol, Türk tıp doktoru, akademisyen ve siyasetçi (d. 1928)