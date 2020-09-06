Tarihte bugün ne oldu? 6 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Eylül'de yaşananlar!

6 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 6 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu?

6 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Olaylar

1422 - II. Murad, İstanbul Kuşatması'nı sona erdirdi.

1901 - ABD'nin 25. Başkanı olan William McKinley, Leon Czolgosz adlı bir anarşist tarafından Buffalo, New York'ta suikasta uğradı. McKinley, 14 Eylül'de öldü ve yerine yardımcısı Theodore Roosevelt geçti.

1914 - I. Dünya Savaşı: I. Marne Muharebesi başladı ve Alman Ordusu'nun, Fransız-İngiliz Ordusu'na yenilgisiyle sonuçlandı.

1915 - Bulgaristan, İttifak Devletleri'yle antlaşma imzaladı ve I. Dünya Savaşı'na dahil oldu.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Balıkesir, Bilecik ve İnegöl'e girdi.

1930 - Arjantin'in radikal Başkanı Hipolito İrigoyen, askerî darbeyle devrildi.

1938 - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kuruldu.

1939 - Erzurum'a ilk tren girdi.

1939 - Nazi Almanyası tüm Yahudi vatandaşların, "Sarı Yahudi Yıldızı" taşımasını zorunlu kıldı.

1955 - İstanbul'da 6-7 Eylül Olayları: Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bombalandığı yolundaki yanlış haber gerekçe gösterilerek başlatılan ve iki gün süren İstanbul ve İzmir'deki gösteriler, Rumlara yönelik bir tahrip ve yağma hareketine dönüştü. İstanbul ve İzmir'de sıkıyönetim ilan edildi.

1960 - Türk Millî Güreş Takımı, Roma Olimpiyatları'nda serbest güreşte 4 altın, 2 gümüş madalya aldı.

1962 - Iğdır'da deprem. 5 bin ev yıkıldı, 25 bin kişi evsiz kaldı.

1968 - Esvatini bağımsızlığını ilan etti.

1975 - Lice depremi: Diyarbakır Lice'de meydana gelen depremde 2385 kişi öldü.

1977 - Yumurtalık'tan dış ülkelere ilk petrol sevkiyatı başladı.

1980 - 12 Eylül darbesi öncesinde Konya'da, Kudüs Mitingi yapıldı.

1980 - Sovyetler Birliği, Kore Havayolları'na ait 007 sefer sayılı Boeing 747 tipi uçağını düşürdü, 249 kişi öldü.

1986 - İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu'na düzenlenen terörist saldırıda 21 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

1987 - Cumhuriyet tarihinin 3. referandumunda, 1982 Anayasası'na eski politikacılar için konulan yasağın, kaldırılıp kaldırılmaması oylandı. YSK, kesin sonuçları yüzde 50,16 evet, yüzde 49,84 hayır olarak açıkladı.

1991 - Sovyetler Birliği'nden ayrılan Estonya, Letonya ve Litvanya resmen tanındı.

2008 - Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınlarında "Muqattam tepeleri"nden kopan kayalar evlerin üzerine düştü; 18 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Aynı bölgede 1993 yılında da kayalar yuvarlanmış ve 30 kişi ölmüştü.

Doğumlar

John Dalton by Charles Turner.jpg

1666 - V. İvan, Rus Çarı (ö. 1696)

1757 - Marquis de Lafayette, Fransız aristokrat (ö. 1834)

1766 - John Dalton, İngiliz kimyacı ve fizikçi (ö. 1844)

1808 - Abdülkadir Cezayiri, Cezayirli halk önderi, din adamı ve asker (ö. 1883)

1860 - Jane Addams, Amerikalı toplumsal reformcu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1935)

1868 - Axel Hägerström, İsveçli filozof (ö. 1939)

1876 - John James Richard Macleod, İskoç hekim, fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (İnsülini bulanlardan) (ö. 1935)

1884 - Julien Lahaut, Belçikalı komünist parlamenter ve Belçika Komünist Partisi Başkanı (ö. 1950)

1892 - Edward Victor Appleton, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1965)

1897 - Tom Florie, Amerikalı futbolcu (ö. 1966)

1913 - Leônidas da Silva, Brezilyalı futbolcu (ö. 2004)

1923 - II. Petar, Yugoslavya'nın son Kralı (ö. 1970)

1928 - Fumihiko Maki, Japon mimar

1928 - Robert M. Pirsig, Amerikalı yazar ve filozof (ö. 2017)

1937 - İrina Solovyova, Sovyet kozmonot

1943 - Roger Waters, İngiliz müzisyen, besteci ve Pink Floyd grubunun vokalisti

1951 - Melih Kibar, Türk müzisyen (ö. 2005)

1959 - José Sócrates, Portekizli siyasetçi ve Portekiz Başbakanı

1963 - Geert Wilders, Hollandalı siyasetçi

1965 - John Polson, Avustralyalı yönetmen

1969 - CeCe Peniston (Cecelia Peniston), Amerikalı şarkıcı

1971 - Dolores O'Riordan, İrlandalı şarkıcı (ö. 2018)

1972 - Idris Elba, İngiliz oyuncu ve şarkıcı

1973 - Carlo Cudicini, İtalyan futbolcu

1974 - Özgür Özberk, Türk oyuncu, film yönetmeni, senarist ve yapımcı

1976 - Naomie Harris, İngiliz oyuncu

1984 - Özgün Aydın, Türk tiyatro oyuncusu

1987 - Emir Preldzic, Türk basketbolcu

1988 - Max George, İngiliz şarkıcı

Ölümler

394 - Eugenius, Roma tahtında hak iddia eden son pagan gaspçı (d. ?)

972 - XIII. Ioannes, Katolik Kilisesi'nin 133. Papası (d. 930 veya 935)

1783 - Carlo Antonio Bertinazzi, İtalyan aktör ve yazar (d. 1710)

1907 - Sully Prudhomme, Fransız şair, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1839)

1939 - Arthur Rackham, İngiliz kitap ressamı (d. 1867)

1962 - Ellen Osiier, Danimarkalı eskrimci (d. 1890)

1962 - Hanns Eisler, Alman ve Avusturyalı besteci (d. 1898)

1966 - Hendrik Frensch Verwoerd, Güney Afrika Başbakanı (d. 1901)

1966 - Margaret Sanger, Amerikalı aktivist (d. 1883)

1980 - Eşref Şefik, Türk spor spikeri ve yazar (d. 1894)

1982 - Azra Erhat, Türk yazar (d. 1915)

1992 - Cevat Kurtuluş, Türk sinema oyuncusu (d. 1922)

1995 - Cenan Bıçakçı, Türk sendikacı, siyasetçi ve Sosyalist Devrim Partisi Genel Başkanı (d. 1933)

1998 - Akira Kurosawa, Japon yönetmen (d. 1910)

2007 - Luciano Pavarotti, İtalyan tenor (d. 1935)

2007 - Madeleine L'Engle, Amerikalı yazar (d. 1918)

2013 - Ann C. Crispin, Amerikalı yazar (d. 1950)

2014 - Molly Glynn, Amerikalı aktris (d. 1968)

2017 - Şerif Mardin, Türk sosyolog ve siyaset bilimci (d. 1927)

2018 - Burt Reynolds, Amerikalı oyuncu (d. 1936)

2018 - İsmet Badem, Türk basketbol oyuncusu ve köşe yazarı (d. 1946)