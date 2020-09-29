Tarihte bugün ne oldu? 29 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Eylül'de yaşananlar!

29 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 29 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Eylül tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

• 1555 - Damat Rüstem Paşa ikinci kez Osmanlı sadrazamı oldu.

• 1808 - Sened-i İttifak imzalandı.

• 1885 - Dünyanın ilk elektrikli tramvay hattı Birleşik Krallık'nın Londra kentinde faaliyete geçti.

• 1911 - İtalya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti ve Trablusgarp Savaşı başladı.

• 1913 - II. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı ile Bulgaristan arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.

• 1918 - Bulgaristan, Selanik Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak I. Dünya Savaşı'ndan çekildi.

• 1920 - Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı ordusu Ermenistan ile yaptığı savaş sonucunda Sarıkamış'ı ele geçirdi.

• 1923 - Birleşik Krallık Filistin Mandası oluşturuldu.

• 1933 - Komünist Enternasyonal genel sekreteri Georgi Dimitrov'un suçlandığı Reichstag Yangını soruşturmasında diğer sanık Marinus van der Lubbe yangını çıkardığını itiraf etti.

• 1937 - Çin Cumhuriyeti'nde Japon tehdidine karşı milliyetçi general Çan Kay Şek ile komünist önder Mao Zedong birlikte davranma kararı aldı.

• 1938 - Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık Münih Antlaşması'nı imzalayarak Nazi Almanyası'nın Çekoslovakya'nın Südet bölgesini işgal etmesini kabul etti.

• 1941 - Kiev'de Nazilerin Babi Yar başladı. İki günde 33.771 Yahudi öldürüldü.

• 1960 - Türkiye'de Demokrat Parti kapatıldı.

• 1971 - Umman, Arap Birliği'ne katıldı.

• 1991 - Haiti'de askeri darbe gerçekleşti.

• 1992 - PKK, Hakkâri-Şemdinli'deki jandarma taburuna saldırdı. 2'si astsubay 23 asker ile 5 korucu hayatını yitirdi. Saldırıdan sonra başlayan operasyonlarda 58 PKK mensubu öldürüldü.

• 1994 - Türkiye Adalet eski Bakanı ANAP'lı Mehmet Topaç, Ankara'daki bürosunda, Dev-Sol örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 kişinin silâhlı saldırısı sonucu öldü.

• 2008 - Lehman Brothers gibi önemli şirketlerin iflaslarının ardından Dow Jones endeksi 777.68 puan birden düşerek bir günde en büyük düşüşü yaşadı.

DOĞUMLAR

• MÖ 106 - Gnaeus Pompeius Magnus, Romalı general ve politik lider (ö. MÖ 48)

• 1509 - Miguel Servet, İspanyol ilâhiyatçı, hekim, haritacı ve hümanist (ö. 1553)

• 1518 - Tintoretto, Venedikli ressam (ö. 1594)

• 1547 - Miguel de Cervantes, İspanyol yazar (ö. 1616)

• 1571 - Caravaggio, İtalyan ressam (ö. 1610)

• 1703 - François Boucher, Fransız ressam ve Rokoko akımının önemli bir temsilcisi (ö. 1770)

• 1758 - Horatio Nelson, İngiliz amiral (ö. 1805)

• 1761 - Michael Francis Egan, Philadelphia Piskoposu (ö. 1814)

• 1810 - Elizabeth Gaskell, İngiliz romancı (ö. 1865)

• 1815 - Andreas Achenbach, Alman manzara ressamı (ö. 1910)

• 1864 - Miguel de Unamuno, İspanyol düşünür ve yazar (ö. 1936)

• 1882 - Nuri Conker, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1937)

• 1883 - Celal Sahir Erozan, Türk şair (ö. 1935)

• 1901 - Enrico Fermi, Amerikalı nükleer fizikçi (ö. 1954)

• 1904 - Greer Garson, İngiliz oyuncu ve Oscar ödülü sahibi (ö. 1996)

• 1912 - Michelangelo Antonioni, İtalyan yönetmen (ö. 2007)

• 1913 - Silvio Piola, İtalyan futbolcu (ö. 1996)

• 1913 - Stanley Kramer, Amerikalı yönetmen ve film yapımcısı (ö. 2001)

• 1913 - Trevor Howard, İngiliz aktör (ö. 1988)

• 1916 - İsmet Kür, Türk öğretmen ve yazar (ö. 2013)

• 1916 - Peter Finch, Birleşik Krallık doğumlu Avustralyalı aktör (ö. 1977)

• 1920 - Peter Dennis Mitchell, İngiliz biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1992)

• 1924 - Şükrü Elekdağ, Türk diplomat ve siyasetçi

• 1931 - Anita Ekberg, İsveçli aktris (ö. 2015)

• 1931 - James Cronin, Amerikalı nükleer fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2016)

o Robert Benton, Amerikalı senarist ve yönetmen

o Rainer Weiss, Amerikalı fizikçi ve akademisyen

• 1936 - Bilal İnci, Türk oyuncu (ö. 2005)

• 1936 - Silvio Berlusconi, İtalyan siyasetçi ve Başbakan

• 1943 - Lech Walesa, Polonya dayanışma hareketi (Solidarnosc) lideri ve Cumhurbaşkanı

• 1943 - Muhammed Hatemi, İranlı siyasetçi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı

• 1948 - Theo Jörgensmann, Alman müzisyen

• 1950 o Şerif Benekçi, Türk yazar (ö. 2008)

• 1951 - Michelle Bachelet, Şilili politikacı ve Devlet Başkanı

• 1971 - Sibel Tüzün, Türk şarkıcı

• 1973 - Doğan Duru, Türk müzisyen ve Redd grubunun solisti, besteci ve söz yazarı

• 1973 - Güneş Duru, Türk müzisyen ve Redd grubunun gitaristi, arkeolog ve besteci

• 1976 - Andriy Şevçenko, Ukraynalı millî futbolcu

• 1979 - Berke Üzrek, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

• 1979 - Orhan Ak, Türk futbolcu

• 1981 - Şahin Irmak, Türk oyuncu

• 1982 - Mert Öcal, Türk manken ve oyuncu

• 1984 - Per Mertesacker, Alman futbolcu

• 1988 - Kevin Durant, Amerikalı basketbolcu ve NBA oyuncusu

• 1993 - Lee Hong-bin, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

• 1994 - Halsey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

• 2009 - Beren Gökyıldız, Türk çocuk oyuncu

ÖLÜMLER

• MÖ 48 - Gnaeus Pompeius Magnus, Romalı general ve politik lider (d. MÖ 106)

• 855 - I. Lothar, Orta Francia Kralı ve Kutsal Roma İmparatoru (d. 795)

• 1712 - Sâbit, Divan şairi (d. 1650)

• 1833 - VII. Fernando, İspanya Kralı (d. 1784)

• 1902 - Émile Zola, Fransız romancı (d. 1840)

• 1908 - Machado de Assis, Brezilyalı yazar (d. 1839)

• 1913 - Rudolf Diesel, Alman makine mühendisi ve Dizel motorun mucidi (d. 1858)

• 1925 - Léon Bourgeois, Fransız Başbakan (d. 1851)

• 1927 - Arthur Achleitner, Alman yazar (d. 1858)

• 1929 - Patrik III. Basil, Rum Ortodoks Patriği, (d. 1846)

• 1930 - Ilya Yefimovich Repin, Rus ressam (d. 1844)

• 1940 - Phan Boi Chau, Vietnamlı ulusalcı (d. 1867)

• 1949 - Cemal Keşmir, Türk siyasetçi (Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Dahiliye ve Ticaret ve Ziraat Nazırlığı yapan ve Yüzellilikler arasında yer alan) (d. 1862)

• 1953 - Ernst Reuter, Alman siyasetçi ve Batı Berlin'in ilk Belediye Başkanı (d. 1889)

• 1961 - Nihat Reşat Belger, Türk tıp doktoru ve siyasetçi (Atatürk'e siroz teşhisini koyan ilk doktor) (d. 1882)

• 1967 - Carson McCullers, Amerikalı yazar (d. 1917)

• 1973 - Nurullah Esat Sümer, Türk siyasetçi (Maliye ve Devlet Bakanı) (d. 1899)

• 1973 - W. H. Auden, İngiliz şair (d. 1907)

• 1985 - Tarık Güryay, Demokrat Partililerin yargılandığı Yassıada'nın komutanı

• 1994 - Şemsi Rahimov, Azerbaycanlı devlet adamı (d. 1924)

• 1997 - Roy Lichtenstein, Amerikalı Pop sanatçısı (d. 1923)

• 2001 - Nguyen Van Thieu, Güney Vietnam Devlet Başkanı (d. 1923)

• 2003 - Tuğrul Şavkay, Türk gazeteci (d. 1951)

• 2004 - Richard Sainct, Fransız motosikletçi (d. 1970)

• 2007 - Yıldırım Aktuna, Türk nöropsikiyatr ve siyasetçi (d. 1930)

• 2009 - Abdülmelik Fırat, Kürt asıllı Türk siyasetçi (d. 1934)

• 2010 - Tony Curtis, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1925)