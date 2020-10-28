Tarihte bugün ne oldu? 28 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Ekim'de yaşananlar!

28 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 28 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1492 - Kristof Kolomb, Küba'yı keşfetti ve İspanya adına el koydu.

1516 - Sadrazam Hadım Sinan Paşa yönetimindeki Osmanlı Ordusu, Memlukları Gazze yakınlarında yendi.

1538 - Yeni Dünya'nın ilk üniversitesi olan Universidad Santo Tomás de Aquino kuruldu.

1636 - İlk Amerikan üniversitesi Harvard kuruldu.

1848 - İspanya'da ilk demiryolu, Barselona-Mataró arasında hizmete girdi.

1886 - Özgürlük Heykeli, Fransızların hediyesi olarak New York'a dikildi.

1893 - Çaykovski'nin 6 No'lu Pathétique Senfonisinin galası Sankt-Peterburg'da, bestecinin ölümünden sadece dokuz gün önce yapıldı.

1908 - İstanbul'da Ermenice Jamanak gazetesi yayımlanmaya başladı.

1918 - Çekoslovakya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu İmparatorluğundan bağımsızlığını kazandı.

1923 - Mustafa Kemal Paşa, Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.

1927 - Türkiye'de ilk nüfus sayımı yapıldı.

1937 - Başbakan İsmet İnönü, Ankara'da paraşüt kulesinin açılışını yaptı.

1938 - Ankara Radyosu hizmete girdi.

1940 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Arnavutluk üzerinden Yunanistan'ı işgal etti.

1941 - Litvanya'da Alman SS birlikleri 9000 den fazla Yahudiyi Kaunas şehrinin meydanında kurşuna dizdi.

1943 - Philadelphia Deneyi: Amerikan donanmasının Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri limanında bir deney yaptığı iddia edildi.

1948 - İsviçreli kimyacı Paul Hermann Müller DDT'nin böcek öldürücü özelliğini keşfinden ötürü Nobel Kimya Ödülü ile ödüllendirildi.

1960 - Millî Birlik Komitesi'nin 147 öğretim üyesini görevden almasını protesto eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Fikret Narter görevlerinden istifa ettiler.

1961 - Zeki Müren, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Seçil Heper gibi pek çok sanatçıyı senelerce sahnesinde ağırlayan Maksim Gazinosu açıldı.

1962 - Küba Füze Krizi: Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Küba'daki füze üslerini kaldıracaklarını açıkladı.

1981 - Heavy metal müzik grubu Metallica, San Francisco'da kuruldu.

1982 - Felipe González liderliğindeki sosyalistler, İspanya seçimlerinde büyük bir zafer kazandı.

1984 - Çin Komünist Partisi, ekonomik durumu düzeltmek amacıyla serbest girişime ve rekabete izin verileceğini açıkladı.

1986 - 23. Altın Portakal Film Festivali'nin sonuçları açıklandı. Altın Portakal'ı Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Aaah Belinda" kazandı.

1991 - İslami Cihad örgütü Ankara'da iki bombalı saldırı düzenledi; bir Amerikalı subay öldü, Mısırlı bir diplomat yaralandı.

1993 - Hakkâri, Üzümlü Jandarma sınır bölüğü'ne saldıran silahlı militanlardan 57'si öldürüldü. Çatışmada 10 er öldü.

1995 - Bakü'de dünyanın en ölümcül metro kazası yaşandı. 28'i çocuk 300 kişi öldü, 265 kişi yaralandı. Azerbaycan genelinde üç günlük yas ilan edildi.

1998 - Esenboğa Havalimanı, tarihinde ilk kez aynı gün 13 cumhurbaşkanı ağırladı. Yabancı ülke cumhurbaşkanları, Cumhuriyetin 75. yılı törenleri için Ankara'ya geldiler.

2009 - Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir pazar yerinde araca yerleştirilen bomba patladı; 105 kişi ölü, 200'den fazla kişi yaralandı.

2010 - Gebze - İzmir Otoyolu Projesi'nin temeli atıldı.

DOĞUMLAR

1466 - Desiderius Erasmus, Hollandalı yazar ve düşünür (ö. 1536)

1868 - James Brendan Connolly, Amerikalı atlet (ö. 1957)

1837 - Hitotsubashi Yoshinobu, Japon asker ve siyasetçi (ö. 1913)

1845 - Zygmunt Florenty Wróblewski, Polonyalı kimyager ve fizikçi (ö. 1888)

1903 - Evelyn Waugh, İngiliz yazar (ö. 1966)

1909 - Francis Bacon, İngiliz ressam (ö. 1992)

1914 - Jonas Salk, Amerikalı hekim ve bakteriyolog (ö. 1995)

1921 - Necdet Koyutürk, Türk tango müzisyeni, besteci ve orkestra şefi (ö. 1988)

1929 - Joan Plowright, İngiliz aktris

1932 - Spiros Kipriyanu, Kıbrıslı politikacı (ö. 2002)

1933 - Manuel Francisco dos Santos (Garrincha), Brezilyalı futbolcu (ö. 1983)

1955 - Bill Gates, Amerikalı yazılımcı, iş adamı, Microsoft şirketinin kurucusu ve sahibi

1956 - Mahmud Ahmedinecad, İran Devlet Başkanı

1956 - Volker Zotz, Avusturyalı yazar

1957 - Ahmet Kaya, Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısı şarkıcı ve besteci (ö. 2000)

1963 - Eros Ramazzotti, İtalyan şarkıcı

1967 - Julia Roberts, Amerikalı sinema oyuncusu

1969 - Ben Harper, Amerikalı müzisyen

1970 - Yıldız Kaplan, Türk şarkıcı, oyuncu ve manken

1974 - Joaquin Phoenix, Amerikalı sinema oyuncusu

1979 - Atıf Emir Benderlioğlu, Türk fotoğrafçı, grafiker ve oyuncu

1979 - Olcay Çetinkaya, Türk futbolcu

1980 - Milan Baroš, Çek futbolcu

1982 - Matt Smith, İngiliz oyuncu

1984 - Obafemi Martins, Nijeryalı futbolcu

1986 - Bianca Gascoigne, İngiliz model

1988

Go Eun-ah, Güney Koreli oyuncu

Devon Murray, İrlandalı oyuncu

1996 - Jasmine Jessica Anthony, Amerikalı oyuncu

ÖLÜMLER

312 - Maxentius, Roma İmparatoru (d. ~278)

1627 - Cihangir, Babür İmparatoru (d. 1569)

1704 - John Locke, İngiliz filozof (d. 1632)

1880 - Édouard Séguin, Fransız kökenli Amerikalı psikiyatr (ağır engellilerin eğitimi için çağdaş yöntemleri getiren) (d. 1812)

1929 - Bernhard von Bülow, Almanya Şansölyesi (d. 1849)

1938 - Lascelles Abercrombie, İngiliz şair ve edebiyat eleştirmeni (d. 1881)

1949 - Nafi Atuf Kansu, Türk eğitimci ve siyasetçi (d. 1890)

1957 - Ernst Gräfenberg, Alman hekim, bilim adamı ve RIA (Rahim İçi Araç)'yı geliştiren (d. 1881)

1959 - Camilo Cienfuegos, Kübalı devrimci (d 1932)

1975 - Georges Carpentier, Fransız boksör (d. 1894)

1977 - Ratip Tahir Burak, Türk karikatürist ve çizgi roman çizeri (d 1904)

1978 - Agâh Sırrı Levend, Türk edebiyat tarihçisi ve yazar (d. 1893)

1987 - André Masson, Fransız ressam (d. 1896)

1998 - Ted Hughes, İngiliz yazar, şair ve çocuk edebiyatçısı 1930)

1998 - Thomas Flowers, İngiliz mühendis ve Colossus'un tasarımcısı (d. 1905)

2005 - Richard Smalley, Amerikalı bilim adamı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1943)

2005 - Tahsin Özgüç, Türk arkeolog ve akademisyen

2008 - Hüsamettin Bozok, Türk yazar ve gazeteci (d. 1916)

2013 - Tomris Oğuzalp, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı