Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Ağustos'ta yaşananlar!

28 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 28 Ağustos'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu?

28 AĞUSTOS'TA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

• 1499 - Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Mora yarımadasında Venedik kontrolünde kalan son kale olan İnebahtı'yı fethetti.

• 1789 - William Herschel, Satürn'ün yeni ay'ını keşfetti.

• 1845 - Scientific American dergisinin ilk sayısı yayımlandı.

• 1898 - Caleb Bradham, ürettiği karbonatlı içeceğin adını "Pepsi-Cola" olarak değiştirdi.

• 1907 - UPS, James E. Casey tarafından Seattle, Washington'da kuruldu.

• 1916 - Alman İmparatorluğu, Romanya Krallığı'na savaş ilan etti.

• 1916 - İtalya Krallığı, Alman İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

• 1924 - Gürcistan'da muhalefet, SSCB'ye karşı isyan başlattı.

• 1934 - Üsküdar-Kadıköy tramvay hattının ilk denemesi yapıldı.

• 1954 - Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Savarona yatı ile Yugoslavya'ya gitti.

• 1963 - ABD'de Güney'den başlayan "Sivil Haklar Yürüyüşü" Washington'da Lincoln Anıtı önünde son buldu. Martin Luther King, Jr., 200.000 kişiye hitaben ünlü I Have a Dream konuşmasını yaptı.

• 1964 - Ankara'da 20 bin genç ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü, Yunanistan Büyükelçiliği de taşlandı.

• 1974 - Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretilmeye başlandı.

• 1979 - Nesrin Olgun, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını oldu.

• 1987 - Yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.

• 1988 - Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılan havacılık gösterileri sırasında, İtalya Hava Kuvvetleri gösteri takımının üç uçağı, havada çarpışarak seyircilerin üzerine düştü; 75 kişi öldü, 346 kişi yaralandı.

• 1990 - Illinois'te kasırga: 28 kişi öldü.

• 1990 - Irak, Kuveyt'i yeni bölgesi ilan etti.

• 1991 - Mikhail Gorbachev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği'nden istifa etti.

• 1991 - Ukrayna, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti.

• 1995 - Markale Katliamı: 37 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Bu olay, NATO askeri müdahalesine gerekçe oldu.

• 1996 - Prens Charles ile Prenses Diana boşandılar.

• 1999 - 23 Nisan 1999'dan önce işlenmiş suçları kapsayan Af Yasa Tasarısı, TBMM'de kabul edildi.

• 2001 - Üzeyir Garih'in öldürülmesiyle ilgili aranan İstanbul Hasdal Mekanize Alay Komutanlığı'nda askerliğini yapan er Yener Yermez firar etti.

• 2003 - Turquality projesinin hukuki alt yapısını oluşturulmak üzere, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Oluşturulmasına ilişkin Tebliğ"i yürürlüğe girdi.

• 2006 - PKK bağlantılı bir örgütün üstlendiği uzaktan kumandalı bombalı saldırı sonucu, Antalya'da İlter Avşar (18), İmran Arık (20) ve Baki Baykurt adlı kişiler yaşamını yitirdi.

• 2007 - Abdullah Gül, 339 oyla TBMM tarafından 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

28 AĞUSTOS DOĞUMLAR

• 1749 - Johann Wolfgang von Goethe, Alman şair ve oyun yazarı (ö. 1832)

• 1801 - Antoine Augustin Cournot, Fransız matematikçi (ö. 1877)

• 1867 - Umberto Giordano, İtalyan besteci (ö. 1948)

• 1871 - Tunalı Hilmi Bey, Türk siyasetçi ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden (ö. 1928)

• 1896 - Liam O'Flaherty, İrlandalı yazar (ö. 1984)

• 1899 - Andrey Platonov, Rus yazar (ö. 1951)

• 1899 - Charles Boyer, Fransız oyuncu (ö. 1978)

• 1910 - Tjalling Koopmans, Hollandalı ekonomist (ö. 1985)

• 1916 - C. Wright Mills, Amerikalı sosyolog (ö. 1962)

• 1916 - Jack Vance, Amerikalı yazar (ö. 2013)

• 1919 - Godfrey Hounsfield, İngiliz elektrik mühendisi, Bilgisayarlı tomografinin mucidi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2004)

• 1925 - Arkady Strugatsky, Rus romancı (ö. 1991)

• 1933 - Régis Barailla, Fransız siyasetçi (ö. 2016)

• 1938 - Erdoğan Demirören, Türk sanayici ve iş adamı (ö. 2018)

• 1940 - Engin Çağlar, Türk sinema oyuncusu

• 1943 - Uğur Dündar, Türk gazeteci ve televizyoncu

• 1944 - Ahmet Nazif Zorlu, Türk iş adamı

• 1946 - Mazlum Kiper, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı

• 1957 - Ai Weiwei, Çinli çağdaş sanatçı ve aktivist

• 1957 - Manolo Preciado, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 2012)

• 1960 - Romerito, Paraguaylı futbolcu

• 1962 - David Fincher, Amerikalı yönetmen

• 1964 - Levent Tülek, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

• 1965 - Shania Twain, Kanadalı şarkıcı

• 1966 - Volkan Severcan, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı

• 1968 - Billy Boyd, İskoç aktör

• 1969 - Jack Black, Amerikalı oyuncu ve müzisyen

• 1971 - Todd Eldredge, Amerikalı buz patenci

• 1972 - Aykut Erdoğdu, Türk maliyeci ve siyasetçi

• 1974 - Halil Altınköprü, Türk müzisyen

• 1976 - Cornel Frasineanu, Rumen futbolcu

• 1979 - Leonardo Iglesias, Arjantinli futbolcu

• 1981 - Agata Wróbel, Polonyalı halterci

• 1982 - LeAnn Rimes, Amerikalı şarkıcı

• 1982 - Thiago Motta, Brezilyalı futbolcu

• 1986 - Armie Hammer, Amerikalı oyuncu

• 1986 - Florence Welch, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

• 1990 - Bojan Krkic, İspanyol futbolcu

• 1993 - Sora Amamiya, Japon oyuncu ve seslendirme sanatçısı

• 1997 - Bazzi, Amerikalı şarkıcı

28 AĞUSTOS ÖLÜMLER

• 388 - Magnus Maximus, Roma İmparatoru (d. 335)

• 430 - Hippolu Augustinus, Kuzey Afrikalı teolog (d. 354)

• 1645 - Hugo Grotius, Hollandalı filozof ve yazar (d. 1583)

• 1903 - Frederick Law Olmsted, Amerikalı mimar (d. 1822)

• 1943 - III. Boris, Bulgaristan Çarı (d. 1894)

• 1959 - Raphael Lemkin, Yahudi asıllı Polonyalı avukat (d. 1900)

• 1978 - Robert Shaw, İngiliz aktör ve yazar (d. 1927)

• 1985 - Ruth Gordon, Amerikalı aktris (d. 1896)

• 1987 - John Huston, Amerikalı yönetmen (d. 1906)

• 1993 - Edward Palmer Thompson, İngiliz tarihçi (d. 1924)

• 1993 - Oben Güney, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1938)

• 1999 - Turgut Sunalp, Türk asker ve siyasetçi (d. 1917)

• 2007 - Antonio Puerta, İspanyol futbolcu (d. 1984)

• 2008 - İlhan Berk, Türk şair (d. 1918)

• 2011 - Necip Torumtay, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20. Genelkurmay Başkanı (d. 1926)

• 2014 - Arda Uskan, Türk gazeteci ve sunucu (d. 1947)

• 2015 - Oktay Akbal, Türk gazeteci ve yazar (d. 1923)

28 AĞUSTOS TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Kurtuluş : Bingöl'ün Solhan ilçesinin Ermeni ve Rus işgalinden kurtuluşu (1918)

• Hong Kong Kurtuluş Günü

• Filipinler Millî Kahramanlar Günü